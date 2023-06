Après les événements dramatiques: Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, leader du mouvement « Nekkal fi Askaan Wi » déplore et accable pouvoir et opposition Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2023 à 23:08 | | 0 commentaire(s)| Après avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, leader du mouvement « Nekkal fi Askaan Wi », a déploré les événements dramatiques, survenus ces dernières semaines. Ainsi, il a pointé du doigt le pouvoir et l'opposition. Toutefois, il les invite à prendre leurs propres responsabilités face à cette situation.



