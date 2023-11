Après leur indemnisation: Les impactés du Projet de dépollution de la baie de Hann à Mbao reconnaissants au DG de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo

Les impactés du Projet de dépollution de la baie de Hann, de la zone de Mbao ont exprimé leur satisfaction au Directeur de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. « Aujourd’hui, c’est un sentiment de satisfaction et de soulagement qui nous anime. Depuis 2016, nous courrions derrière cette indemnisation. Nous avions perdu espoir. A un moment donné, les populations avaient menacé de manifester. Tout cela est derrière nous. C’est pour cela nous tenons à vous remercier, vous le Directeur Général et aussi à remercier votre Directeur Administratif et financier », s’est exprimé Mansour Pouye, délégué de quartier Fass.



Ainsi, il estime qu’entre 2016 et 2023, beaucoup de choses se sont passées dans le village de Mbao. Les personnes mandatées par les populations avaient été traînées dans la boue par certaines personnes gagnées par l’impatience. Aujourd’hui, toutes ont vu le bout du tunnel grâce à l’engagement du Directeur Général et de son administration. Au-delà de l’indemnisation, ces mandataires peuvent marcher la tête haute. Cela est très important pour ces pères et mères de famille qui tiennent à des principes qui régissent nos sociétés traditionnelles.



« Lorsque j’ai obtenu ma voiture, certains ont suspecté que je l’ai achetée avec l’argent reçu de l’ONAS. C’est pour dire combien le règlement de cette indemnisation nous soulage, restaure notre crédibilité auprès de ceux qui ne croyaient pas en nous. Monsieur le Directeur Général, l’acte que nous avons posé n’a pas de prix pour nous. Il augure de belles perspectives de collaboration », a témoigné l’imam Idrissa Ndoye.



Ailleurs, il a été constaté que l’émotion était à son paroxisme la salle de conférence au fil des discours. Cette indemnisation extrait ces personnes de la pression sociale et de la pression psychologique. La tension s’envole au-dessus de Mbao. C’est le délégué de quartier de Mbao Peulh qui le confesse : « Cette indemnisation apaise les esprits. Nous avions tout entendu. Le projet de dépollution de la baie de Hann, c’est notre projet. Les populations resteront à votre côté pour sa mise en œuvre », rassure le délégué de quartier Peulga, Idrissa Dia.



La primauté de l’intérêt des populations



L’acte posé par la Direction Générale renforce l’acceptation sociale du projet à Mbao où l’ONAS a démarré la construction des ouvrages stratégiques dans le cadre du projet de la dépollution de la baie de Hann. Quelques doléances ont été aussi posées. « Nous ne pouvons pas remercier assez le Directeur Général et votre collaborateur Bamba Fall. Nous voulons dans la mesure du possible, un accompagnement pour les ménages dont les maisons ont subi des préjudices », a posé la conseillère municipale, MaïmounaSow. Après les témoignages, le Directeur Général a salué la voie empruntée par les impactés pour trouver une solution à leur problème. Pour lui, ce projet sera mis en œuvre en tenant en compte les intérêts des populations.



En termes clairs, il ne sera pas exécuté sous l’autel du sacrifice des communautés. « Nous sommes des fonctionnaires, ce que nous faisons doit servir l’intérêt des populations. La propriété est sacrée. Lorsqu’on vous exproprie, l’indemnisation doit être juste et préalable », affirme le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. Il a réaffirmé sa disponibilité à recueillir les préoccupations des populations et à co-construire des solutions. « Mes portes vous sont ouvertes. C’est dans le dialogue que nous pouvons trouver des solutions », a précisé le Directeur Général.



Il a rassuré que le cadre de vie va changer dans les zones traversées y compris à Mbao. « C’est à cause de la pollution que le cadre de vie a été dégradé. J’ai entendu quelqu’un parmi vous dire qu’il n’y a plus de poissons sur les côtes. Cela aussi s’explique par cette pollution. Je vous rassure que le projet changera votre cadre de vie. C’est avec l’avènement du Président de la République, son Excellence, MackySall que le financement de 94 milliards d francs Cfa a été bouclé », a rappelé le Directeur Général qui a félicité le Directeur Administratif et financier, Bamba Fall pour le travail abattu en temps record pour évacuer l’indemnisation des impactés de Mbao.