Après son appel à la résistance: Habib Ndiang demande à Sonko d’assumer ses erreurs et d’arrêter d’utiliser la jeunesse Le responsable politique de l'Apr Habib Niang ex-président du mouvement And Suxxali Sénégal (M. A. S. S), s'est prononcé face au discours irresponsable et incendier du leader Ousmane Sonko. Selon Habib Niang, c'est le discours de trop !

Lundi 23 Janvier 2023

" Comment un homme qui aspire à diriger ce pays puisse avoir un comportement digne des bandits de grand chemin. L'entame de cette nouvelle année est douloureuse pour toute la population suite aux accidents qui ont causés la mort à 64 personnes et des centaines de blessés. Au lieu de compatir et de partager cette peine. Ousmane Sonko organise un meeting pour verser sa bile. Pour une affaire privé et que lui-même avait demandé publiquement un procès pour laver son honneur. Aujourd'hui, on l'appelle au procès, il veut brûler ce pays. Qu'il sache que cette ruse a failli marché une fois (mars 2021). Mais cette fois-ci, force restera à la loi, advienne que pourra ", a déclaré Habib Niang.



Le discours d'un leader face à la jeunesse devrait être autre que celui que leur sert cet homme qui se dit un aspirant à la magistrature Suprême de ce pays." Cette jeunesse a besoin de repère, d'un guide qui lui montre le droit chemin. Que ce soit-disant leader sache que ce pays a une histoire et ces des hommes glorieux qui l'ont fait. Des hommes de Dieu ont laissé leurs empreintes sur la marque de fabrique du Sénégal. Ce n'est pas toi Sonko qui va déséquilibrer ce legs avec tes agissements irresponsables".



Faisant un appel à la jeunesse à qui il demande d'être conscient. "A cette jeunesse, je vous demande d'être conscient et de savoir distingué le bon leader du vrai. Vous êtes l'avenir de ce pays n'accepter pas de l'hypothéqué avec le discours d'un peureux. Qui ne veut pas assumer ses fautes et ses dérives du bas de la ceinture. Et voudrait vous entraîner dans une situation qui ne vous concerne aucunement. Pensez aux 14 jeunes qui ont perdus la vie à cause du discours va-t-en guerre de Ousmane Sonko, aujourd'hui, encore il veut vous envoyer au front au grand désarroi de vos parents. Qu'il aille assumé tout seul, de quoi a-t-il peur. Si réellement il est innocent la justice l'innocentera. Mais qu'il arrête ce cinéma et ce tintamarre inutile qui n'aboutiront à rien".



