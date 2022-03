Après son discours haineux: Baba Tandian menace de porter plainte contre Eric Zemmour

L’imprimeur Baba Tandian a réagi suite, au discours haineux d’Eric Zemmour, candidat à la présidentielle d'avril 2022 en France. Exposant son programme, Eric Zemmour projette une fois élu Président de la République d’expulser certains Sénégalais qu’il accuse d’être des trafiquants de drogue et des délinquants. Ainsi, Baba Tandian, ayant passé plus de 30 ans en France refuse de cautionner ce discours. Invité par Seneweb, il a décidé après concertation avec des avocats, de porter plainte contre cet opposant raciste et polémiste.

