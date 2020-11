Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Après un cursus scolaire accompli: Dr Amadou Touré, Pédiatre s’illustre dans son domaine Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 17:57 | | 0 commentaire(s)| Dr Amadou Touré, né à Nema 2, quartier périphérique de Ziguinchor est issu d'une famille très modeste. Tout son parcours scolaire se déroule dans sa ville natale, de l'école primaire Amadou Tidiane Bèye puis, le CEM Amilcar Cabral et enfin le Lycée Djignabo avec à la clé le baccalauréat en série S2.

Dr Amadou Touré, après son baccalauréat fait cap sur la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L’homme a fait un parcours du combattant avec beaucoup d'embûches et obstacles. Il a été constaté que débarquer en milieu inconnu, connaissant personne sur qui compter reste difficile. Mais, sa persévérance, son courage et sa foi en Dieu l'aident à décrocher son doctorat d'Etat en médecine.



Ainsi, Dr Touré a fréquenté plusieurs structures publiques, dont le plus marquant fut le service de pédiatrie et néonatologie de l'hôpital Abass Ndao. Dr Touré fait ses débuts dans le secteur privé en 2014. Seulement, ce secteur a ses avantages et charmes. Puisque, une grande disparité a été enregistrée entre les deux systèmes à tous les niveaux, c’est-à-dire, de l'approche à la prise en charge et, au suivi.



Ce faisant, il travaille pour son propre compte en collaboration avec d'autres structures de la place. N’empêche, il tient toujours, aux études toujours. Encore, Amadou, père de famille, fervent supporter du Casa sport et de l'ASC Jamooral a des sous spécialisations en cours.



Sur le plan linguistique, il maitrise le Socé et se débrouille en Diola, Wolof et Peulh. Si Dr Touré vous invite, préparez-vous à manger du « souloukho mbalakh » ou « mafé » sauce gombo, son plat préféré.





