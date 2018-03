Arabie Saoudite: Alkaly Cissé prend 6 ans ferme et une amende de 1,5 milliard

Le verdict est tombé. L'ancien député libéral Alkaly Cissé a été condamné en Arabie Saoudite à une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 1.5 milliard de francs Cfa.



Face à la presse, Me Alassane Dioma Ndiaye, avocat et défenseur des droits de l'homme annonce que les conseillers de Alkaly Cissé représentés ici, à Dakar, par Me Abdoulaye ont fait appel à la Cour d'appel de La Mecque pour casser l'amende.



Ses conseillers au cours de ce face-à-face avec la presse demandent à l'État du Sénégal d'assister davantage leur client, "car il est malade. Alkaly Cissé souffre du cancer de la prostate".



Pour rappel, Alkaly Cissé est poursuivi pour charlatanisme et pratiques occultes. Il est incarcéré en Arabie Saoudite depuis 2012. Il sortira de prison à la date du 25 septembre 2018, selon toujours ses conseillers, si la caution de 1,5 milliard est versée.











