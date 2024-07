Arène politique sénégalaise : une nouvelle ère s'ouvre !

L'avènement d'un nouveau régime au Sénégal inaugure une ère de transformation profonde dans les comportements de nos hommes politiques. Les acteurs de l'arène politique ne doivent plus se livrer à des luttes destructrices ou se considérer comme des ennemis irréconciliables. Le contexte de rupture totale avec les pratiques du passé exige désormais des civilités renouvelées. Le pouvoir doit revenir au peuple, seul détenteur légitime de la souveraineté.



Les nouveaux dirigeants ont théorisé un Projet ambitieux. Espérons que leurs intentions, traduites en actions concrètes, fassent éclore une réalité aussi belle et scintillante que les espoirs qu'elles suscitent. Que l'opposition joue pleinement son rôle, non pas en s'opposant systématiquement, mais en formulant des propositions constructives pour sortir le pays de ses impasses. Que le pouvoir écoute ces suggestions et mette en œuvre les points capables de diriger le Sénégal vers une réussite socio-économique durable.



Aimer notre cher Sénégal, c'est s'inscrire dans une dynamique collective pour son développement endogène. Il est crucial de le rappeler et de le répéter : nous ne pouvons développer notre nation en marginalisant certains de ses fils et filles. Le respect des idéaux de justice, d'équité et de solidarité demeure une voie de salut pour notre peuple. "Le Sénégal d'abord" doit être notre seul slogan, notre unique credo. Le négliger, c'est rater le TGV qui mène à l'épanouissement et au progrès.



Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey

Coordonnateur de l’alliance pour l’émergence du Baol