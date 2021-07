Arrestation aux Parcelles Assainies : L’escroc Mamadou Sow remet au client une carcasse contenant du savon en échange d’un IPhone Mamadou Sow s’est présenté comme un vendeur de téléphones à un client. Après l’accord sur le prix, il lui propose de lui l’appareil pour qu’il y installe une protection anti-chutes et l’embellisse. Il en a profité pour l’échanger avec une carcasse qui contenait du savon avant de se fondre dans la nature. Le Témoin

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Juillet 2021 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Voulant faire ses emplettes pour la Tabaski, Bamba Bousso s’était rendu au marché dit Gueule Tapée des Parcelles Assainies. En rentrant chez lui, il croise un certain Mamadou Sow à hauteur du rond-point Case Bi.



Celui-ci l’interpelle et lui présente un téléphone portable IPHONE 6 qu’il vendait à 300 000 FCFA. Après marchandage, ils trouvent un accord. La victime lui remet la somme de 65 000 FCFA plus le téléphone de marque TECNO Spark 4 qu’elle avait par devers elle.



Après lui avoir remis l’IPHONE 6, le mis en cause lui propose de lui offrir une protection en l’embellissant. Il sort de sa poche un protège-écran très joli et une carcasse de téléphone de marque. C’est une fois à la maison que la victime a vu le coup qu’on venait de lui faire. Elle retourne sur les lieux, mais son escroc avait eu le temps de disparaitre.



De retour de la Tabaski, la chance lui sourit. Il trouve le mis en cause en train de chercher d’autres personnes à arnaquer. Discrètement, la victime avertit les éléments de la police.



Face aux limiers, le mis en cause nie tout en bloc. Mais malgré ses dénégations, il a été arrêté et déféré au parquet, en attendant d’être fixé son sort.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos