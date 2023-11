Arrestation d'Alioune Badara Kane ( Sat Sadia ) pour insultes envers le Président de la République et le Général Moussa Fall La Section de recherches a opéré une arrestation immédiate suite aux allégations d'insultes envers le Président de la République et le Général Moussa Fall. Le présumé coupable, se cachant derrière le pseudonyme de "Sat Sadia", a été identifié comme Alioune Badara Kane.



Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2023 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Saly, 17 / 11/ 2023





Les autorités ont agi rapidement après avoir été alertées par des activités en ligne qui auraient diffamé et insulté le chef de l'État et le Général Moussa Fall. Alioune Badara Kane aurait utilisé les médias sociaux pour diffuser ses propos offensants tout en se dissimulant derrière un pseudonyme.



La Section de recherches à Saly a procédé à l'arrestation de Kane dans le cadre d'une enquête plus approfondie sur ces allégations. Les détails précis des accusations et des preuves recueillies n'ont pas encore été divulgués par les autorités, mais des sources indiquent que des enquêtes approfondies sont en cours.



Le porte-parole de la police a déclaré que de tels actes étaient pris au sérieux et que toute personne diffusant des messages diffamatoires envers des personnalités publiques serait traduite en justice. Les autorités ont également souligné l'importance de l'utilisation responsable des médias sociaux et des conséquences légales pour ceux qui enfreignent les lois sur la diffamation.



Alioune Badara Kane pourrait faire face à des charges en vertu de la législation en vigueur concernant la diffamation et les insultes envers des personnalités publiques. Il devra comparaître devant les tribunaux pour répondre de ses actes présumés.



Les autorités encouragent le public à signaler toute activité en ligne suspecte et rappellent que la liberté d'expression ne justifie pas les attaques diffamatoires envers des figures publiques. L'enquête se poursuit pour déterminer l'étendue des actions d'Alioune Badara Kane et identifier d'éventuels complices.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook