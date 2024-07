Arrestation d’activistes en Guinée: La Raddho condamne les répressions de la junte

La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (Raddho) exprime son indignation devant les «brutalités et arrestations arbitraires» subies par des activistes. Elle dénonce les multiples arrestations dont la dernière en date est celle de Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Coordonnateur national du Front national pour la défense de la constitution (Fndc) et membre de la Raddho ainsi que Billo Bah le chargé de la logistique du Fndc, relate Bes Bi.



Devant cette situation critique, l’organisation condamne «sans réserve l’instauration d’un climat politique et social répressif en Guinée, exige de la junte la libération inconditionnelle des personnes arbitrairement détenues, appelle à la mobilisation générale, de toutes les sensibilités socio-politiques guinéennes pour un sursaut national».



La Raddho demande à la communauté africaine et internationale de rompre le silence pour dénoncer «les agissements» de la junte militaire dirigée par Mamadi Doumbouya et invite à la tenue d’élections présidentielles «libres et transparentes dans les plus brefs délais».