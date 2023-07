Arrestation de El Malick N'diaye : la raison connue....

D'après le député Guy Marius Sagna, le chargé de Communication de Pastef, El Malick NDIAYE a été placé en garde à vue ce dimanche après avoir été interpellé en début d’après-midi.



Sur le motif de son arrestation, un audio Whatsapp. « Il a été imputé un faux audio à El Malick Ndiaye dans lequel sa voix a été imitée. Et la voix imitée appelle à la violence et à marcher demain vers le centre ville. El Malick Ndiaye a nié être l'auteur de cet audio. Il a été placé en garde-à-vue pour nécessité de l'enquête », a écrit Guy Marius Sagna.

Qui ajoute: Nous dénonçons cet acharnement sur El Malick Ndiaye. Nous dénonçons ces fabrications de faux éléments pour arrêter et emprisonner les militants de PASTEF afin de décapiter PASTEF et à terme de les utiliser pour justifier une dissolution de PASTEF »