Arrestation de Idrissa Seck, Déthié Fall dans tous ses états exige sa libération et menace…

Le député Déthié Fall est dans tous ses états. L’arrestation de son mentor, Idrissa Seck est passé par là. Depuis l’Assemblée nationale, il a lancé un appel à Macky Sall, pour qu'il ordonne sa libération immédiate.



« L’arrestation du président Idrissa Seck est une provocation. Je voudrais lance un avertissement au président de la République, il n’a qu’à libérer le président Idrissa Seck. Sinon nous-mêmes, à la tête de tous les responsables et militants du parti Rewmi, je marcherai sur le Commissariat central. Et il sait que le parti Reuwmi n’est pas n’importe quel parti dans ce pays-là. On a les moyens de notre défense à une provocation. Sinon, nous-mêmes, nous allons nous occuper de sa libération », avertit-il.



Le leader du Parti Rewmi, Idrissa Seck a été arrêté à la poste de Médina, où il était avec ses militants. Son ancien lieutenant, Thierno Bocoum, le rappeur Kilifeu de « Y en a marre » et l’activiste Guy Maris Sagna, ont aussi été interpellés par la police.











