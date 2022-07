Arrestation de Pape Mamadou Seck: Le fugitif surpris dans une chambre avec son amante

Suite à une géolocalisation, des agents du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale ( GIGN), ceux de l'administration pénitentiaire, des éléments des services de renseignements et un renfort de la Brigade de Recherches ( BR) de Touba ont effectué une descente inopinée dans le domicile d'un chef religieux à Darou Karim.



Une fois sur les lieux, ces éléments lourdement armés ont défoncé la porte d'une chambre où se trouvaient Pape Mamadou Seck et sa compagne. Mais le fugitif n'a opposé aucune résistance lors de son interpellation.



Pape Mamadou Seck était venu à Touba à bord d’une moto T-max



Une perquisition effectuée dans cette concession a permis aux éléments de saisir une moto T-max. D'après nos infos, le détenu en cavale était venu à Touba à bord de cette suite à son évasion du Pavillon Spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec.



Pape Mamadou Seck et sa petite amie arrêtés et transférés à Dakar





Les deux tourtereaux ont été retrouvés seuls dans cette concession appartenant à un chef religieux. Ils avaient déjà pris leur petit déjeuner avant la descente musclée des forces de l'ordre.



Arrêtés à Darou Karim, Pape Mamadou Seck et sa dulcinée ont été transférés à Dakar sous bonne escorte.