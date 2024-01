Arrêté au Conseil constitutionnel : le candidat Thierno Cissé placé en garde à vue pour faux et usage de faux Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2024 à 22:20 | | 0 commentaire(s)|

C'est le fait du jour. Le candidat déclaré Thierno Cissé a été arrêté, ce jeudi, dans les locaux du Conseil constitutionnel. Il est accusé d'présenté une liste de 13 faux députés. Le leader de la coalition « Major 2024 » a été mis à la disposition du procureur de Dakar, en vertu des dispositions des articles L. 57 alinéa 8 et L. 91 du Code électoral. L'homme, âgé de 44 ans (il est né en 1971 à Pikine) a vite été remis aux éléments de la Division des informations criminelles (Dic) pour les besoins de l'enquête. Après son face-à-face avec les limiers, Thierno Cissé a été placé en position de garde à vue dans les locaux du Commissariat d'arrondissement du Plateau pour faux et usage de faux d'après des sources sécuritaires. Sauf changement, il sera déféré ce vendredi auprès du Procureur de la République près le Tribunal d'instance hors classe de Dakar. S.GUEYE



