Arrêté du Gouverneur de région : la vente du carburant en vrac interdite du 15 au 18 avril à Dakar Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2023

Un arrêté du Gouverneur, pour des raisons de sécurité, interdit sur toute l’étendue du territoire de la région de Dakar la vente de carburant en vrac du samedi 15 avril 2023 à 12H au mardi 18 avril 2023 à 12H. Selon le document, l’interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que […] Un arrêté du Gouverneur, pour des raisons de sécurité, interdit sur toute l’étendue du territoire de la région de Dakar la vente de carburant en vrac du samedi 15 avril 2023 à 12H au mardi 18 avril 2023 à 12H. Selon le document, l’interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs. Par dérogation, la vente de carburant, dans des récipients spécialement prévus à cet effet, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient, peut être accordée par les Préfets de département, à Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Pikine et Rufisque. « Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur » stipule l’arrêté du Gouverneur de Dakar.



Source : Source : https://lesoleil.sn/arrete-du-gouverneur-de-region...

