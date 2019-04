Arrêté par la Section de recherches: le milliardaire russe Artem Bektemirov placé sous contrôle judiciaire

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Le milliardaire russe Artem Bektemirov, ancien directeur General de la défunte société « Atlantik Sea Food » qui avait inauguré son entreprise en grande pompe, en 2016, en présence des plus hautes autorités du pays avant de fermer boutique, est dans de sales draps.



Il a été arrêté pour « détournement d’objet saisis et blanchiment d’argent » par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, déféré au parquet et placé sous contrôle judiciaire. Curieusement, le jour de son face-à-face avec le magistrat-instructeur, son chauffeur l’attendait comme s’il savait que son patron allait le rejoindre. Pour la petite histoire, il s’agit d’un entrepreneur russe qui avait en 2016, inauguré en grande pompe à Sangalkam, l’usine de transformation de poisson « Atlantik Sea Food ».



Dans un discours, il avait fait état d’un investissement de 10 milliards FCfa, en présence, entre autres personnalités, du Premier ministre et du ministre de la Pêche de l’époque, par ailleurs, maire de Sangalkam. Face à ses invités de marque, Artem Bektemirov avait promis de faire d’ « Atlantik Sea Food » une plateforme de référence en Afrique de l’Ouest. Pas moins de 400 personnes devaient être employées avec une production journalière de 300 tonnes.



Mais au bout de 4 semaines de fonctionnement, l’entreprise s’est retrouvée avec seulement 20 employés. Il s’agissait de journaliers et non des contractuels qui ne produisaient que 20 tonnes. Une quantité bien loin des 300 tonnes annoncées. Trois mois après l’inauguration, l’usine n’avait plus d’eau ni d’électricité. Ces intrants ont été coupés, faute de paiement. Finalement, au bout d’une année, « Atlantik Sea Food » a fini par mettre la clé sous le paillasson.















L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos