Arrêté pour un viol présumé : l’adjoint au maire de Vélingara fixé sur son sort le 31 août L’adjoint au maire de Vélingara qui a été arrêté pour viol présumé et envoyé à la prison de Kolda va devoir garder son mal en patience. Mais, il a de la chance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Août 2022 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

Car selon « L’As », le tribunal a requalifié les faits lors de son procès au tribunal de grande instance de Kolda. Poursuivi pour viol et détournement de mineure, le juge n’a retenu que le chef d'attentat à la pudeur contre Abdou Mbengue.



N’empêche, le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme. Quant à la défense, elle soutient qu’il n'y a pas de preuves de viol. Aussi, a-t-elle demandé la relaxe d’Abdou Mbengue.



Le délibéré du procès est fixé au 31 août prochain



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook