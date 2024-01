Arrêtée, il y a plus de 2 mois : La Française Coline Fay libérée et expulsée du Sénégal Arrêtée à Dakar le 17 novembre dernier devant la Cour suprême, la Française Coline Fay, proche du parti Pastef, a été libérée hier, puis expulsée dans la foulée vers son pays d’origine, nous informe "emedia.sn".

Selon Me Koureyssi Bâ, qui a relayé la nouvelle sur ses comptes de réseaux sociaux, cette expulsion de l’activiste découle d’un « arrêté du ministre de l’Intérieur », exécuté « à l’insu de ses avocats ».



Nos confrères rappellent qu’âgée de 26 ans, Coline Fay était poursuivie pour actes de nature à compromettre la sécurité publique, complot contre l’autorité de l’État et séjour irrégulier au Sénégal. Depuis son placement sous mandat de dépôt, les autorités françaises s’activaient en coulisse pour sa libération.



« Les services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à Dakar et à Paris, suivent avec attention la situation de Mme Coline Fay, en lien avec sa famille. Comme tous les ressortissants français à l’étranger, qui en font la demande, elle bénéficie de la protection consulaire. À ce titre, une visite consulaire lui a été rendue récemment, afin de s’assurer de ses conditions de détention, de son état de santé et du respect de ses droits à la défense », avait rassuré le Quai d’Orsay, dans un communiqué.



