Arrivée de la dépouille de Baba Tandian: Sa levée du corps, prévue demain lundi à 15 h

L’Imprimeur Baba Tandian fait part aux familles, parents et amis de l'arrivée de la dépouille de son épouse, Aby Mangassa ce dimanche 14 février 2021.



La levée du corps est prévue demain Lundi à 15h à la Mosquée Soninké à Malick Sy et enterrement à Yoff.



Ainsi, les condoléances seront reçus jusqu’au jeudi soir, à Sacré-Cœur I sur la même avenue que l'école IPG.



La famille demande aux parents et amis le respect des mesures barrières, dont la distanciation physique, les attroupements et port du masque.