Arrivée depuis 3 jours 1/2, je n'ai toujours pas ma valise...( par Mireille) Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2017 à 13:30

C’est la cacophonie au Sénégal en ce moment! On rejette la faute sur les compagnies aériennes mais il faut rétablir la vérité!

J’ai pris mon courage à 2 mains et suis allée hier soir de nouveau à l’aéroport, pour essayer de la retrouver.

50km sur une autoroute où tout le monde roule en plein phare, 3000 fcfa de péage et 50 min plus tard, nous y sommes.

Je passe le contrôle de police tant bien que mal (ils n’ont rien d’autre à faire que de vous embêter ceux-là: « photo passeport qui n’est pas bonne, donne moi tickets valise... ») Bref!!! 😡





La moutarde commence à monter!!

J’arrive dans le hall où il y a les tapis bagages et là, vision apocalyptique!!!! Des centaines de valises jonchent le sol! Un cimetiere de bagages abandonnés !

Des gens qui déambulent au milieu dans l’espoir de retrouver leur valise qu’ils attendent pour certains, depuis une semaine !!

Je vous passe les odeurs de putréfaction (en période de fête on amène de quoi ripailler en famille comme du fromage ou des produits frais d’Europe).

Je cherche la mienne et après plus de 30 min, rien.



J’entends les gens accuser les compagnies qui n’ont pas acheminé nos valises pour cause de surpoids dans l’avion. Je trouve cela bizarre car j’ai beaucoup voyagé dans ma vie et je n’ai jamais vu un tel « désastre »! Et surtout des compagnies fiables comme Air France sont aussi touchées!

Je réussis à parler au chef d’escale qui m’explique que oui, en effet les compagnies, ont dû délester des valises car poids max atteint... mais pour une raison que beaucoup ignorent !!

Le Sénégal a décidé d’ouvrir un aéroport alors que rien n’était prê t!!!

Il n’y a pas de cuves à kérosène!! Le carburant doit être acheminé par camion citerne depuis Dakar! Du pur délire... Du coup les avions partent d’Europe chargés à bloc en kérosène, afin de faire l’aller et le retour!

Au sol, la compagnie de manutention qui a eu le contrat, n’est apparemment pas la même qu’à l’ancien aéroport. Du coup, elle n’a ni le matériel (chariots pour porter les valises depuis les soutes aux tapis et autres engins), ni les moyens humains (il n’y a que quelques manutentionnaires) pour vider tous les avions qui arrivent le soir (en gros jusqu’à 7 entre 19:30 et 2h du mat).



Résultat samedi soir les gens arrivés avec Iberia à 21:45 ont attendu 3h que les premières valises arrivent !!

Pour couronner le tout, il n’y a aucune connection internet ni ordinateur à l’aéroport. Le service bagage nous donne des feuilles de perte valise remplies à la main sans code « world tracking luggage » et les compagnies ne peuvent rien faire avec ! Du coup nos valises sont inlocalisables et si par chance elles arrivent, personne ne vous prévient !

Ah oui, pour finir ici, on ne vous livre pas vos valises chez vous en cas de retard bagage....

Le nouvel aéroport qui devait être un grand pas en avant pour le pays, n’est pour l’instant qu’un pas de géant en arrière! 😔







