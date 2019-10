Arsene Wenger : "Pourquoi Sadio Mané mérite le ballon d’or" L’ancien patron d’Arsenal, Arsene Wenger, multiplie les sorties médiatiques ces derniers temps. L’ancien Gunners voit Sadio Mané comme le plus grand favori au Ballon d’Or, bien que la plupart croient qu’il s’agisse d’une lutte directe entre Virgil van Dijk et Lionel Messi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané a terminé co-meilleur buteur de la Premier League la saison dernière. C’est d’autant plus impressionnant qu’il n’a inscrit aucun penalty. Le Lion a également aidé son pays à atteindre la finale de la CAN, bien que le Sénégal ait malheureusement perdu contre l’Algérie. Il a été le meilleur joueur des Reds et compte déjà huit buts, un retour insensé compte tenu du travail défensif qu’il accomplit également.



Même si Mané ne remporte pas le Ballon d’Or, aucun fan de Liverpool ne sous-estimera sa brillante contribution aux Reds de Jurgen Klopp. Mais pour Arsene Wenger, le Sénégalais devrait être reconnu par France Football le 02 décembre prochain. “C’est qui mon favori pour le ballon d’Or ? Sadio Mané ? Oui ! Sadio Mané est un personnage exceptionnel, je dirais – parce qu’il est un combattant… et efficace. Il n’a peur de personne. Pour le moment, il mérite un énorme crédit », a déclaré le Français à BeIN Sports.



webnews



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos