Article sur la "3ème candidature de Macky : Le Pr Babacar Guèye brise le silence et dément

Un article intitulé “3ème candidature, le Professeur Babacar Gueye anéantit l’ultime espoir des partisans de Macky Sall” est paru dans les médias, récemment. Sauf que le principal concerné, le Pr Babacar Guèye, spécialiste en Droit constitutionnel, nie être l’auteur de ce texte. “J’apprends avec stupéfaction et indignation, qu’un article intitulé « 3iem candidature, le Professeur Babacar Gueye anéantit l’ultime espoir des partisans de Macky sall » contenant des propos injurieux à l’égard du ministre (de la Justice) Ismaïla Madior Fall et relayé par plusieurs sites d’information, m’a été attribué, a-t-il réagi.



Cet article publié mentionne mon nom comme auteur en fin de texte. Pour lever toute équivoque, je voudrais préciser ici que je ne suis pas l’auteur de cet article”. Le Pr Guèye se réserve le droit d’intenter toute action nécessaire contre les médias qui ont publié l’article.

Rewmi

