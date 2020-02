Asphysie financière: La poste au bord du gouffre

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020

«Malgré un déficit structurel pointé par le Fonds monétaire international (Fmi), on continue d’agiter, depuis des décennie, l’idée d’une bancarisation de Postefinances. En attendant l’application de cette mesure, qui permettra à La Poste de faire sa mue, il y a fort à parier que sans un accompagnement efficient de l’État, La Poste risque, à coup sûr, de plonger dans une situation déplorable. En tout cas, c’est ce qui semble se dessiner», martèle, dans sa parution de ce samedi, 24 Heures.



Le journal d’ajouter : «Face aux signaux assez perceptibles des difficultés que La Poste risque de traverser dans les prochains jours, on nous apprend que certains syndicats de la maison vont monter au créneau pour attirer l’attention de l’État sur la situation que traverse leur entreprise, particulièrement sur les mécanismes à mettre en œuvre pour que La Poste puisse survivre. Des points de presse sont prévus dans les prochains jours et, comme disait l’autre, l’heure est très grave».

