Assainissement: Amadou Bâ, Premier Ministre demande le renforcement des moyens de l’ONAS Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 00:24 | | 0 commentaire(s)| Le Premier ministre Amadou Bâ a plaidé lors du le Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, en perspective de l’hivernage 2023, pour le renforcement des moyens de l’ONAS. L’objectif, c’est de lui permettre d’être plus opérationnel dans ce contexte de gestion des inondations. « Il faut qu’on augmente assez rapidement les capacités opérationnelles de l’ONAS, qui est en train de faire un travail assez important de curage et de suivi de certains travaux », a plaidé le Premier ministre.

Mieux, il a insisté sur l’accélération des procédures de décaissement. « Il faut qu’on libère le budget et qu’on les appuie en crédits additionnels, pour permettre à l’ONAS d’exécuter sa mission », a ajouté le Premier ministre.



