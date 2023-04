Assane Diouf poursuivi pour appel à l’insurrection : sa version des faits qui dénonce un complot : Assane Diouf a passé ce long week-end au Commissariat de Dakar Plateau.Il a été cueilli dans sa tenue de travail par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC). Il a été interrogé par les enquêteurs sur une vidéo trouvée sur facebook et il est poursuivi pour appel à l’insurrection . Mais selon le quotidien « L’As », de sa version des faits, il dénonce un complot ou un acte malveillant visant à le nuire. :

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2023

D’après un de ses avocats, Assane Diouf a répondu que la vidéo incriminée est très ancienne et qu'il avait été déjà arrêté, inculpé par le doyen des juges feu Samba Sall, avant d'être jugé et condamné pour les mêmes faits.



Aussi, M. Diouf soutient-il avec force qu’il va porter plainte contre X, l'auteur malveillant de la rediffusion-anniversaire de cette vidéo pour faire croire qu’il s’agit d’un nouvel élément. Malgré ses précisions, il est placé en garde à vue pour appel à l'insurrection et à la violence, offense au chef de l'Etat, atteinte à la sûreté de l'Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d'un système informatique, injures publiques.



Pour corser le dossier, le parquet a demandé un deuxième interrogatoire d’Assane Diouf hier. Cette fois-ci, les enquêteurs ont sorti 6 autres vidéos dont les 5 datant d'avant les élections locales de juillet 2022. Mais Assane Diouf a préféré garder le silence.



