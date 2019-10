Assassinat d'Élinkine Diatta : un règlement de comptes au Mfdc, privilégié Un règlement de comptes au sein du Mfdc pourrait être à l’origine de l’assassinat de Abdou Elinkine Diatta, dimanche à Mlomp.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 08:39 | | 0 commentaire(s)|

Et pour cause, selon Libération, les premiers éléments de l’enquête relèvent que les deux tueurs qui étaient à bord de motos Jakarta visaient spécialement l’ex secrétaire général du MDFC, sur qui ils ont ouvert le feu à volonté dès qu’ils sont arrivés sur les lieux de la cérémonie.

Le journal souligne, par ailleurs, que la veille de son exécution, Abdou Elinkine Diatta avait présidé une réunion du MFDC lors de laquelle, il avait ouvertement critiqué Salif Sadio.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos