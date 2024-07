Assemblée générale de l'Association nationale des Assistantes et Secrétaires du Sénégal : Appel à la revalorisation du statut Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2024 à 01:05 | | 0 commentaire(s)| L'Association nationale des Assistantes et Secrétaires du Sénégal, a récemment tenu son assemblée générale. Par le biais de leur présidente, ces professionnels ont lancé un appel pour la revalorisation et l’évolution de leur statut. Ils se considèrent comme étant une vitrine essentielle de l’administration et estiment que leur rôle mérite une reconnaissance accrue et des améliorations, en termes de conditions de travail et de statut professionnel.



