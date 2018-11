Assemblée Nationale : Mame Diarra Fam accuse Aly Ngouille Ndiaye d'avoir bloqué la carte d'identité de Karim Wade

La question de la carte nationale d'identité de Karim Wade, candidat du PDS, s'est invitée aux débats, lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur.



En effet, dans sa prise de parole, la députée du PDS, Mame Diarra Fam, a accusé le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, d'avoir retenu la carte nationale d'identité de Karim Wade.



"Vous voulez lutter, mais sans adversaire. Et c'est ce qu'on ne va jamais accepter. On vous demande de remettre à Karim Wade sa carte d'identité que vous avez bloquée", martèle Mame Diarra Fam. Et de renchérir : "Par A ou B, vous allez le faire, car il est et il reste notre seul candidat pour les élections présidentielles de 2019", a tonné la députée libérale.



Seneweb