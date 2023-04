Assemblée Nationale : le groupe parlementaire YAW à essuyé le rejet de la quasi-totalité des propositions de lois et d’enquêtes parlementaires. Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi 28 avril, l’assemblée nationale a repris ses activités après 3 mois d’arrêt avec une réunion du bureau. Après cette rencontre, les députés de YAW ont tenu à clarifier la situation à l’Assemblée nationale dans une conférence de presse organisée au siège du PUR. Prenant la parole, le président du groupe parlementaire, Birame Soulèye Diop, a mis sur la table toutes les propositions de loi et les commissions parlementaires qui ont été rejetées par le bureau de l’Assemblée nationale.

Parmi les proposition de loi et les commissions parlementaires, on peut citer : la loi sur la limitation de l’exercice des fonctions et des responsabilités dans les institution de la république en rapport avec l’existence des liens familiaux concernant le président de la République proposée par Aminata Touré et la loi sur la modification du code électoral, la commission d’enquête parlementaire sur le contrat de 45 milliards du ministère de l’environnement, et de la commission d’enquête parlementaire sur la situation de la Poste.

