Assemblée générale de Shelter Afrique : La 43ème édition sous le signe de la consolidation de l’agenda de la transformation

«Lors d'une assemblée générale extraordinaire (Age) tenue en octobre 2023 à Alger, en Algérie, les actionnaires ont approuvé les statuts révisés de l'institution, transformant l'institution panafricaine de financement du logement et du développement urbain en une banque de développement dynamique”, renseigne l’institution dans le document.



S'exprimant avant l'Aga, le directeur général de Shelter Afrique Development Bank, Thierno Habib Hann, a déclaré que l'édition de cette année est cruciale pour redéfinir et réorienter l'institution alors qu'elle entre dans une nouvelle phase.



« L'Aga de cette année servira d'étape initiale pour consolider le parcours de transformation de Shelter Afrique Development Bank », a déclaré M. Hann.



Il a ajouté que la transformation alignera Shelter Afrique sur les normes internationales, lui conférant une position de leader parmi les financiers du logement et la plaçant sur un pied d'égalité avec les institutions de financement du développement (Ifd) comparables.



Il a en outre noté que la transformation permettrait à l'institution d'élargir ses sphères d'opération pour inclure la mobilisation de fonds pour des projets de logement résistants au changement climatique, des initiatives en faveur de l'accession à la propriété des femmes et des femmes travaillant dans le secteur de la construction, ainsi que le financement des PME, le commerce dans le secteur de l'immobilier, les migrants et les réfugiés et les projets de logement de la diaspora, entre autres domaines d'intérêt.



« L'impact de cette transformation se traduira par des mesures concrètes telles que l'augmentation du financement et de la construction d'unités de logement, et l'amélioration de l'accès à un logement décent, durable et abordable », a déclaré M. Hann.



L'Aga, sous le thème « Partenariats durables dans la chaîne de valeur du financement du logement abordable Partenariats durables dans la chaîne de valeur du financement du logement abordable, réunira les principales parties prenantes, notamment les actionnaires de nos 44 États membres, nos actionnaires institutionnels - la Banque africaine de développement, Africa-re, les décideurs politiques, les institutions financières et les partenaires de développement, afin de discuter et d'élaborer des stratégies pour faire avancer l'agenda du logement abordable en Afrique.



“Le thème de cette année est important car le secteur du logement en Afrique est étroitement lié aux partenariats dans la région, influencés par diverses parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur du logement. Il est essentiel de comprendre cette dynamique pour relever les défis et saisir les opportunités de fournir un logement abordable et durable pour tous", a conclu M. Hann.



L'événement de trois jours prévu du 11 au 13 juin 2024 devrait couvrir un symposium annuel, une table ronde ministérielle, la 43e assemblée générale annuelle et quelques activités commerciales interconnectées dans le cadre des procédures.

Adou FAYE