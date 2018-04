Assemblée nationale:​ ​ La loi sur le parrainage votée le 19 avril

Un peu plutôt dans l'après-midi, la présidente de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale Aida Mbodj a annoncé la très redoutée plénière.



Aida Mbodj a indiqué que «la commission technique concernant l’examen des dispositions de la Constitution va se tenir le lundi 16 avril à 9 heures. Et, la plénière se tiendra le jeudi 19 avril à 9 heures». Et, «par rapport à la modification du Code électoral, la députée de Bambey d'avancer qu’il n’y a pas encore une date retenue».





Pressafrik.com