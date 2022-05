Assemblée nationale/ Gestion des déchets: La nouvelle société, adoptée ce jeudi L’Assemblée nationale a voté ce jeudi, en procédure d’urgence et sans débat, la loi n°06/2022, autorisant la création d’une société anonyme, dénommée Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged). Le projet de loi a été défendu par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow.

Selon le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, l’Ucg est une structure provisoire avec un statut juridique précaire. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de poser un acte fort allant dans le sens du renforcement du statut juridique de l’Ucg.



Le ministre indique que la Sonaged permettra de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets. Cette mise en œuvre va tourner autour de trois points : La gestion de la collecte et du transport pour le compte des collectivités territoriales ; la gestion et l’exploitation des infrastructures au niveau décentralisé, à travers des sociétés d’exploitation en rapport avec les collectivités territoriales et, enfin la création de filières de valorisation industrielle des déchets”.



Concernant l’origine des ressources de cette nouvelle société, l’article 4 de la loi prévoit que la société bénéficiera de dotations du budgétaire de l’Etat du Sénégal de manière pérenne, en plus de sa capacité de générer d’importantes ressources, de chercher des partenaires et de conclure des contrats de partenariat public-privé.

Abdoulaye Seydou Sow ajoute qu’avec cette nouvelle société, il s’agit de faire de la gestion des déchets une activité économique.











