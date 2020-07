Assemblée nationale : Moustapha Cissé exclut du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar

Mardi 7 Juillet 2020 à 13:27

Le groupe parlementaire Benno bokk yaakaar prend acte de la décision unanime de la commission de discipline de l’APR d’exclure définitivement Moustapha Cissé Lo du parti.



En conséquence, ce dernier n’appartient plus au groupe parlementaire de Bby.



Les députés de la mouvance présidentielle ont donné cette information via un communiqué.

