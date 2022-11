Assemblée nationale / Pour l’exercice 2023 : Le ministère de la Santé défend son budget, arrêté à 242 milliards FCfa Le marathon budgétaire se poursuit à l’Assemblée nationale ce mercredi. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale défend son budget, arrêté à 242 474 429 117 FCfa. Abordant le projet de budget, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye a indiqué que l’examen du bilan financier de la gestion en cours, au 30 septembre 2022, révèle un taux d’exécution global du budget de 64,32%. Elle a toutefois rappelé que ce taux va sensiblement augmenter à la fin de l’exercice, avec une projection de l’ordre de 95%.

Le ministre Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye a passé en revue l’exécution technique du budget 2022, ainsi que les perspectives, pour l’exercice 2023.



A titre illustratif, il peut être cité parmi les réalisations phares, l’amélioration des indicateurs de la santé de la mère et de l’enfant, l’augmentation du nombre de centres de dialyse, l’ouverture et le fonctionnement des cinq nouveaux hôpitaux (Agnam, Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba), le renforcement des équipements dans les hôpitaux, les centres et postes de santé, ainsi que l’augmentation du nombre de spécialistes formés et recrutés.



Concernant les perspectives pour 2023, le ministre a, notamment, souligné la relance de l’industrie pharmaceutique locale, le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, le renforcement de l’accessibilité géographique à des services de santé de qualité, ainsi que l’extension progressive de la signature des conventions de prise en charge des indigents aux hôpitaux régionaux et le renforcement de l’accès aux technologies d’assistance aux personnes handicapées.





