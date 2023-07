Assemblée nationale : quand Ismaila Madior Fall drible Me Oumar Youm et Bby Me Ismaila Madior Fall a driblé hier Me Oumar Youm et Bby. C’est le fait insolite que relève le quotidien « L’As ». Que s’est-il passé ?

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2023 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Oumar Youm, a proposé, hier lors du vote du projet de loi portant révision de la Constitution, un amendement de l'article 29 en son alinéa 5. L'objectif est, selon lui, d'éviter des «candidatures régionalistes ».



Ainsi, Me Youm a souhaité que les deux tiers des chefs d'exécutif territorial devant parrainer un candidat proviennent d'au moins de sept régions. Mais pour son collègue de Yewwi Askan Wi, Mohamed Ayip Daffé, cet amendement n'est pas nécessaire. Car il considère que le taux de 20% est assez élevé pour pouvoir diversifier l'origine des signataires.



En définitive, il estime qu'un tel amendement créerait un bouchon et non un filtre comme le voudrait le principe de parrainage.



Entrant dans « le jeu » et pour éviter toute altération du texte issu des conclusions du dialogue national, le ministre de la Justice a proposé au président du Parlement, Amadou Mame Diop, en l'absence de consensus sur l'amendement proposé par le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Oumar Youm, d'utiliser l'article 82 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de passer directement au vote en ne tenant compte que des amendements issus du gouvernement.





Ainsi, malgré le soutien de son groupe parlementaire, Me Oumar Youm a vu sa proposition rejetée. Ainsi, l'Assemblée nationale a entériné le texte issu des conclusions du dialogue national.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook