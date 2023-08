Assises des Forces de la Gauche Plurielle du Sénégal : La déclaration sur la crise nigérienne A l’occasion des Assises de la gauche plurielle tenues les 05 et 06 août 2023 à l’hôtel Océan à Dakar, les partis et mouvements de gauche participants :

 condamnent avec la plus grande fermeté le changement anticonstitutionnel survenu au Niger, le 26 juillet 2023,



 soutiennent la fermeté des chefs d’Etat de la CEDEAO dans leur position contre les coups d’Etat militaires dans notre sous- région et en Afrique,



 exhortent le Président Macky Sall à demander à ses collègues chefs d’Etat de privilégier, à tout prix la médiation et toute démarche pacifique qui mènent au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger et à la réconciliation nationale,



 lancent un appel à nos chefs d’Etat de tenir compte de la grave situation sécuritaire des pays du Sahel et de la sous-région, à la suite des agressions destructrices des organisations terroristes,



 demandent d’éviter à tout prix d’enclencher un conflit militaire fratricide dans la sous-région aux conséquences incalculables,





 expriment leur solidarité agissante aux populations du Niger et exhortent les soldats mutins à chercher une issue pacifique concertée à cette crise dans l’intérêt de leur peuple et dans le respect de l’ordre constitutionnel.



