Assises nationales des médias: La Cap a fait la revue des contraintes et les menaces du secteur de la presse Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 22:15 | | 0 commentaire(s)| La Coordination des Associations de la Presse (CAP) se penche sur la précarité des médias sénégalais, ainsi que sur les options de sortie de crise. Lors de l'assemblée générale d'information, tenue ce jeudi, les membres ont annoncé la relance des Assises nationales des médias lancées en janvier 2021. L'objectif est de passer en revue les contraintes et les menaces pesant sur les entreprises de presse, ainsi que sur les journalistes et les professionnels des médias.



