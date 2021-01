Association de malfaiteurs: Mohamed Fall arrêté et ses acolytes se volatilisent Mis sous les verrous pour vol, association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’arme blanche, Mohamed Fall alias Maguette Ndoye a été moins chanceux que ses acolytes qui ont pu prendre la fuite.

Les séries d’agressions et les vols à main armée se multiplient en ces périodes de froid où toutes les rues sont désertes. Ce qui fait qu’un vent de panique souffle aux Parcelles Assainies, les habitants se plaignant de la recrudescence des violences. Le cas d’Adja Madjiguéne Bâ en est une parfaite illustration. Cette dame qui s’est levée pour rejoindre son lieu de travail à l’Aibd, a été dépouillée de ses biens par quatre malfaiteurs qui l’ont menacée avec des couteaux à l’unité 18 des Parcelles Assainies.



C’est ainsi que les malfrats ont emporté son sac qui contenait ses deux téléphones portables de marque Iphone 8 plus et de marque Samsung S8, une montre qui coute 38 000 FCFA, ses lunettes, sa carte nationale d’identité et sa carte d’accès à l’aéroport. Ayant pu identifier, l’un de ses agresseurs, en l’occurrence Mohammed Fall, elle est allée déposer une plainte au commissariat des Parcelles Assainies.



Très efficaces, les policiers n’ont pas tardé à mettre la main sur Mohammed Fall, alors que ses acolytes sont toujours en cavale. Face aux limiers, Mohammed Fall alias Maguette Ndoye a nié les faits, soutenant n’être pas un agresseur, mais un tailleur. Même s’il reconnait avoir fait la prison pour des faits similaires, il soutient avoir été relaxé au bénéfice du doute . Toutes ces raisons font que la police ne lui a pas accordé le bénéfice du doute une deuxième fois. Il a été déféré au parquet, renseigne Le Témoin qui rapporte les faits.

