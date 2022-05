Association de malfaiteurs et de trafic de drogue : 2 Sénégalais et 1 Nigérian condamnés à 10 ans de prison ferme La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda vient de condamner trois trafiquants de drogue, chacun à 10 ans de réclusion criminelle. En plus de la peine, ils doivent payer, à titre individuel, au Trésor public, une amende de 2 millions de francs CFA. Ils ont été reconnus coupables des crimes d’association de malfaiteurs et de trafic intérieur de drogue.

Mohamed Konté alias ‘’Maman Sara Houlé’’, cultivateur de son état, Mamadou Demba Doucouré Diop alias ‘’James’’, agent de la Sonatel, et Fortuné Okouwe Asiegou, originaire du Nigeria, sont accusés des crimes d’association de malfaiteurs et de trafic intérieur de drogue.



Mais devant la barre de la chambre criminelle, ces adeptes de l’’’herbe qui tue’’ ont balayé d’un revers de main toutes les accusations faites à leur encontre. Ils ont expliqué aux juges qu’ils ne sont pas des dealers, encore moins des consommateurs de chanvre indien.



Prenant la parole, le procureur a martelé que ces trois trafiquants de drogue ont concocté un tissu de mensonges, afin d’échapper à la sanction pénale. Mais les crimes pour lesquels ils sont accusés ne souffrent d’aucun doute. Le maitre des poursuites a expliqué que les faits remontent à 2019, avant de préciser que l’enquête menée par les limiers a permis de saisir 11,5 kg de chanvre indien dans le domicile de Mohamed Konté et 96 autres kilos de chanvre indien appartenant à Mamadou Demba Doucouré Diop et Fortune Okouwe Asiegou.



Fort de ce constat, le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle contre les trois accusés. La défense a plaidé l’acquittement



Un sévère réquisitoire, aux yeux des avocats des accusés. Maitres Prosper Djiba et Abdoulaye Sène ont soutenu qu’il n’y a aucun élément probant pouvant maintenir leurs clients dans les liens de la détention, avant de conclure que les trois accusés ont formellement contesté les faits, de l’enquête préliminaire jusque devant la barre de la chambre criminelle, en passant par le juge d’instruction.



Au finish, la Chambre criminelle de Kolda a suivi le réquisitoire du procureur et a condamné Mohamed Konté, Mamadou Demba Doucouré Diop et Fortune Okouwe Asiegou, chacun, à 10 ans de réclusion criminelle. Ils ont été reconnus coupables des crimes d’association de malfaiteurs et de trafic intérieur de drogue. En plus de la peine, ils vont payer chacun au Trésor public une amende de 2 millions de francs CFA.

