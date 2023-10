Assurance : Impératif adaptation aux réalités de la société sénégalaise

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2023 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Rapporté au contexte de l’Angleterre, on peut comprendre une telle assertion puisque les citoyens, dans leur écrasante majorité, sont conscients des bienfaits de l’assurance. Au Sénégal, la réalité est tout autre. Malgré un marché dynamique qui affiche des résultats positifs d’année en année, l’assurance n’a pas la cote.



Ce dynamisme du marché cache une réalité sur laquelle les acteurs ne communiquent pas à savoir le faible taux de pénétration. En dehors des assurances obligatoires, rares sont les personnes ou les sociétés qui souscrivent des produits d’assurances. En cause la gestion des sinistres. Nombreuses sont les victimes de sinistre à courir pour se faire indemniser. Les vérifications et recoupements ne peuvent pas expliquer le temps mis pour indemniser les victimes de sinistres. Et dans une société dominée par l’oralité, le bouche à oreille fait le reste. Une mauvaise publicité. Très mauvaise même puisque les dégâts sont incommensurables. Ce qui ne contribue pas à redorer une image fortement écornée.



L’existence du Fonds de garantie automobile devait, en principe, faciliter la prise en charge médicale des accidentés de la route, mais ceux-ci ont du mal à être accueillis dans les structures sanitaires. Ce qui n’est pas normal. Pourtant, par la réactivité, la réponse rapide aux demandes de règlements, l’assistance technique aux clients, les assureurs sénégalais gagneraient en crédibilité et en respectabilité.



Autre défi à relever, et pas des moindres, la publication à temps des chiffres de la gestion des compagnies d’assurance ; une obligation du code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (Cima). Mais c’est là où le bât blesse, alors que c’est un gage de transparence et de crédibilité.



En dépit des défis et d’une image fortement ternie, l’avenir des assurances s’annonce radieux notamment avec l’exploitation imminente du pétrole et du gaz. La loi sur le contenu local permet de capter une part des primes qui naguère prenaient le chemin de l’étranger. Cependant, le challenge pour les compagnies d’assurance est d’une part, de mettre fin aux goulots d’étranglement, aux nombreuses tracasseries et, d’autre part, de s’adapter aux réalités de la société sénégalaise avec des produits adaptés, particulièrement à notre économie dominée par l’informel, afin d’instaurer une véritable culture de l’assurance auprès des populations. L’Etat et les acteurs économiques en tireront profit le cas échéant, avec toute la manne financière qui sera réinvestie dans l’économie. Au grand bénéfice des Sénégalais.

Lejecos Magazine









Source : « Si cela m'était possible, j'écrirais le mot assurance dans chaque foyer et sur le front de chaque homme, tant je suis convaincu que l'assurance peut, à un prix modéré, libérer les familles de catastrophes irréparables », disait Sir Winston Churchill.Source : https://www.lejecos.com/Assurance-Imperatif-adapta...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook