Assurances : Le marché ivoirien réalise un chiffre d’affaires de 628,042 milliards de FCFA en 2024

Au cours des cinq dernières années, le marché ivoirien des assurances a enregistré une croissance moyenne de 10%, en phase avec la dynamique de l’économie ivoirienne, rapporte la même source.



L’assurance Non Vie avec un chiffre d’affaires de 321,329 milliards de fcfa en 2024 est en hausse de 5% par rapport à l’exercice 2023. Cette progression est portée essentiellement par l’assurance automobile, grâce aux efforts d’assainissement et de modernisation du secteur.



Quant à l’assurance Vie, le chiffre d’affaires s’est établi à 266,720 milliards de fcfa en 2024 contre 251,826 milliards de fcfa en 2023, soit une progression de 6%. Cette hausse est tirée par l’essor des contrats d’épargne périodique et des contrats mixtes.



Pour rappel, la Côte d’Ivoire, leader de la zone Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) va abriter la 50eme Assemblée générale de la FANAF en 2026.

