Assurances : le Sénégal devient le deuxième marché de la zone CIMA

« En termes de positionnement, nous sommes classés depuis 2024 comme le deuxième marché de la zone Cima derrière la Cote d’Ivoire avec un chiffre d’affaires de plus 272 milliards de F CFA dont 173 milliards F CFA pour la branche dommage et 99 milliards de F CFA pour la branche Vie », a confié Mme Touré.



Contrairement à ce que l’on peut penser, a-t-elle dit, le chiffre d’affaires en assurance n’est pas trop significatif en raison du système de fonctionnement de l’assurance qui repose sur un cycle économique inversé. En effet, explique la présidente de la Fssa, alors que dans une entreprise classique, le prix de revient est connu avant que ne soit déterminé le prix de vente, une société d’assurance quant à elle fixe d’abord les primes d’assurance et ne connaîtra son véritable prix de revient que longtemps après, à travers le coût définitif des sinistres. Elle a souligné que cette dimension temporelle de report des engagements de l’assureur oblige ce dernier à prélever une bonne partie des primes ou cotisations perçues pour en faire un faire un gage de respect des engagements.



«En 2023, les assureurs ont payé plus de 121 milliards de F CFA en sinistres au profit des assurés et bénéficiaires de contrats d’assurance sans compter les frais généraux qui sont à hauteur de 86 milliards de F CFA. Hormis les prestations versées aux assurés au titre de leurs contrats, il est important de savoir que les assureurs contribuent également aux finances publiques dans des proportions significatives », informe Mme Touré.



Elle a ajouté que les assureurs collectent des taxes qu’ils reversent à l’État et contribuent également aux différentes levées de fonds sous forme de Bons du Trésor, d’Obligations etc. Ainsi, à fin 2023, les assureurs ont investi 143 milliards en représentation des obligations et autres valeurs de l’Etat. Elle a confié le secteur joue également un rôle important sur le marché de l’emploi avec plus de 3137 emplois directs et indirects.

Adou FAYE