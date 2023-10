Atelier de Renforcement de Capacités pour l'Approche par Compétences dans la Formation Professionnelle : L'ONFP et le 3FPT Unissent Leurs Forces Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2023 à 00:50 | | 0 commentaire(s)| L'Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) et le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) se sont réunis pour le lancement d'un atelier dédié au renforcement des capacités du personnel des Institutions et Fonds de formation du Réseau Africain de Formation Professionnelle (RAFPRO). L'accent est mis sur l'approche par compétences, avec pour objectif de réfléchir aux besoins réels en matière de formation professionnelle et d'identifier les obstacles existants dans le secteur. Lors de cet événement, Amadou Mounirou Ly, directeur général de l'ONFP, et Sophie Diallo, directrice générale du 3FPT, partagent leurs perspectives sur cette initiative lors d'une interview avec Marieme Soda Ndiaye et Gnagna Ka.



