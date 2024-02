Atelier sur l’intercommunalité : Le Cadastre décline ses ambitions pour des réponses aux changements climatiques Le Cadastre s’est réjoui de participer à cet atelier co-organisé avec la ville de Dakar, qui porte sur l'intercommunalité. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'appuyer les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, mais, de manière plus extensive, le département de Keur Massar et la ville de Rufisque, à réfléchir sur comment réagir aux face actions climatiques? qui peuvent aussi être mises en œuvre sur le territoire intercommunal.

La question de l'érosion côtière apparaît dans les stratégies des deux villes et également, dans la stratégie de la ville de Rufisque. L'enjeu, c'est de voir comment est-ce que nous, en tant que intercommunalités, on peut soutenir ces priorités qui sont déjà élaborés et définis au niveau de l'impact attendu et surtout, au niveau des populations.



