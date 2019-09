Atelier sur les écosystèmes des terres arides en Afrique L’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) organise demain lundi, un atelier régional africain du Programme mondial sur les écosystèmes des terres arides. La cérémonie d’ouverture est prévue à partir de 9 heures.

Ce rendez-vous des scientifiques est organisée en collaboration avec l’Académie des sciences de Chine (CAS).



Selon le communiqué, au menu de cette rencontre, il y aura d'une part, une conférence sur le climat, les écosystèmes et d'autre part, les moyens de subsistance en Afrique.



’’L’objectif de ces deux rencontres, est d’explorer un mécanisme permanent de partenariat pour soutenir la coopération Chine-Afrique dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable".

