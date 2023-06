Attaque Auchan : « Ces dommages enregistrés constituent une menace pour les 300 employés… » (Responsable) Les magasins Auchan ont été la cible des casseurs lors des manifestations qui ont suivi la condamnation de Ousmane Sonko dans le procès Sweet Beauté. Le préjudice est énorme. «Lors des récentes manifestations, nous avons enregistré des saccages et pillages dans sept de nos magasins à Dakar. Il s’agit de ceux implantés à Scat Urbam 1, Scat Urbam 2 (Grand-Yoff), Zac Mbao, Pikine, Soprim (Parcelles Assainies)», trace dans L’Observateur Papa Samba Diouf, le directeur du développement et de la communication de l’enseigne française.



Ce n’est pas tout. «Nos boutiques Total Dior et Total Liberté 6 ont aussi été attaquées et vidées, embraye le responsable à Auchan. À Mbour, le chapiteau comportant des produits non alimentaires a été brûlé, certaines personnes ont pu s’y introduire. Heureusement, la gendarmerie est arrivée à temps pour interrompre l’action et arrêter les personnes qui se trouvaient à l’intérieur.»



Les pertes ne sont pas encore chiffrées. La priorité est ailleurs. «Actuellement, fait savoir Papa Samba Diouf, (nous sommes) beaucoup plus occupés à sauver le stock de ces magasins à risque. Ces dommages enregistrés constituent une menace pour les 300 employés qui y exerçaient. Pour le moment, aucune décision n’est prise les concernant.»

