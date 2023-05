Attaque contre la justice, refus de participer au dialogue : Les cadres de Bby taclent Sonko et Cie

Dans un communiqué parcouru par «L’As», la coordination des cadres de Benno Bokk Yakaar (Bby) et de la majorité présidentielle a sévèrement taclé Ousmane Sonko et Cie, pour leur refus de participer au dialogue politique. Pour les partisans du Président Macky Sall, aucun régime démocratique comme le Sénégal n’acceptera qu’on le soumette à un ultimatum ou un diktat.



D'aprés le journal, la coordination des cadres de Benno Bokk Yakaar (Bby) et de la majorité présidentielle, a réagi par rapport au refus de certains hommes politiques tels qu'Ousmane Sonko de participer au dialogue politique. « De cette situation, les cadres indexent cette nouvelle génération de partis sans culture politique éprouvée et d’hommes politiques prétentieux et trop suffisants, qui jouent à faire peur. Qu’ils se le tiennent pour dit, aucun régime démocratique comme le nôtre n’acceptera qu’on le soumette à un ultimatum ou un diktat », ont-ils indiqué.



Pour les cadres de Bby, le dialogue est une nécessité démocratique malgré les divergences. « En cela, la coordination salue la posture républicaine de tous les acteurs politiques qui ont répondu favorablement à l’appel et encouragent le président de la République, dans cette quête permanente de paix et de stabilité », soulignent-ils.



Abordant par ailleurs la problématique de l’emploi des jeunes, « les cadres ont positivement apprécié les résultats probants obtenus grâce aux différents leviers mis en place par le gouvernement et qui allient formation, apprentissage, encadrement et financement. La coordination invite les jeunes à continuer à faire confiance à cette approche, qui résulte d’une vision du Président Macky Sall et qui apporte des réponses concrètes au chômage et à la précarité de sous-emplois ».



Parlant de la présidentielle de 2024, les cadres de Bby invitent les différentes composantes de la mouvance présidentielle à resserrer les rangs et à entamer, dans les meilleurs délais, les consultations nécessaires. « La ligne défendue par les cadres de la majorité, reste celle d’une candidature unique dans la coalition Bby, en 2024, qui puisse garantir une victoire éclatante dès le premier tour. Toute autre option serait hasardeuse pour notre majorité », affirment-ils.