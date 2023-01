Attaque contre le Fondateur d'Afrikajom Center : « Alioune Tine , ce patrimoine africain , mérite plus de respect ! », Boubacar Sèye S'il y ' a des personnes qu'on rencontre et qui nous impressionnent , Alioune Tine est bel et bien l' un de ces êtres , un homme lumineux ,qui comprend rapidement et clairement les enjeux et défis de notre continent en ce nouveau millénaire

Dans le sillage des organisations de la société civile , il est incontestablement le plus grand architecte et théologien de la paix et de la démocratisation en Afrique .



Ses sorties ,sur l'actualité politique et sociale du Sénégal , sont responsables , dignes et sages .



Comme dit l' adage ,!! Kou Artouwoul ,Digua Atet !! (qui n’alerte pas, jouera au sapeur ! »



Alioune Tine est un patrimoine , dont la réputation inoxydable dépasse nos frontières , nous lui devons respect et considération .

Boubacar Sèye HSF



