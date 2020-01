Attaque de 2 de leurs magasins à Kaolack : les chinois saisissent leur ambassade et appellent l’Etat à l’aide Les chinois propriétaires des magasins de stockage d’arachide attaqués à Kaolack réagissent. M. Yang, un des propriétaires a annoncé qu’ils ont déjà saisi leur ambassade à Dakar et demandent à l’Etat du Sénégal de les aider. « L’attaque a eu lieu vers 2h30. Ils étaient une trentaine de personnes, très organisées et armées. Nous sommes inquiets et nous demandons vraiment à l’Etat de nous aider. Il n’y avait pas ça avant. Nous avons saisi notre ambassade », a déclaré M. Yang sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 12:26



