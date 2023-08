Attaque du Bus : Idrissa Seck condamne fermement "cet attentat"

L’attaque au cocktail Molotov d’un bus Tata de la ligne 65 ayant provoqué deux morts et cinq blessés graves a suscité l’indignation du président du parti Rewmi et de son président, Idrissa Seck. Ils ont condamné fermement cet attentat terroriste sur un bus de transport public ayant entraîné la mort de deux personnes et de graves blessures pour 6 autres. « Cet acte ignoble ne doit pas rester impuni. Le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi présentent leurs condoléances émues aux familles des disparus et prient pour le prompt rétablissement des blessés » écrivent-ils dans un communiqué, relate Rewmi.